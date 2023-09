Wout Poels ganha 20.ª etapa e Sepp Kuss fica a um passo da vitória final

O holandês Wout Poels, da Bahrain-Victorious, venceu este sábado a 20.ª etapa da Vuelta, ao conseguir sprintar mais forte numa chegada a cinco a Guadarrama, na qual Remco Evenepoel foi segundo e Pelayo Sánchez terceiro. Poels, de 35 anos, lutou até ao final com o belga, que procurava a sua terceira vitória nesta Vuelta, acabando por conseguir um triunfo no photofinish, num desfecho que acabou por premiar uma enorme fuga que marcou a jornada, com mais de vinte elementos, entre os quais Rui Costa - este sábado 6.º, a 26 segundos do vencedor.Quanto às contas da geral, não houve grandes mexidas e Sepp Kuss acabou por ver confirmado o sonho de uma carreira, com a conquista da sua primeira Grande Volta aos 29 anos. O eterno gregário de luxo da Jumbo-Visma chega ao último dia, na consagração de Madrid, com 17 segundos de avanço para Jonas Vingegaard e 1.08 minutos para Primoz Roglic, num pódio final que se confirmará como totalmente composto pela Jumbo-Visma.Quanto aos 'outros', Juan Ayuso fica em 4.º, a 3.44 minutos de Kuss, comandando um trio de espanhóis no qual entra ainda Mikel Landa (a 4.03) e Enric Mas (a 4.14). Quanto a João Almeida, fecha a sua Vuelta na 9.ª posição final, a 10.08 minutos do vencedor, conseguindo assim a sua quinta presença num top-10 final de uma Grande Volta (depois de ter sido 3.º, 4.º e 6.º no Giro e 5.º na Vuelta do ano passado).