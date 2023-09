Portugal segue com 55 medalhas nos Europeus para atletas com síndrome de Down

Portugal conseguiu na sexta-feira 22 medalhas no terceiro dia dos campeonatos europeus SUDS para atletas com síndrome de Down, que decorrem em Itália, competição na qual segue com 55 medalhas.Em Pádua, os atletas portugueses conseguiram sete medalhas no judo, seis no atletismo e nove na natação.

No ténis de mesa, João Soldado Gonçalves e João Oliveira passaram em primeiro lugar nos respetivos grupos da prova de singulares masculinos, garantindo presença na luta pelas medalhas.

A equipa de futsal garantiu lugar na final, fase em que vai defrontar a Turquia, ao vencer a República da Irlanda, por 3-0, enquanto a formação portuguesa de basquetebol averbou duas derrotas e terminou a competição no quinto lugar.

Os campeonatos europeus SUDS (Sports Union for athletes with Down Syndrome, juntam 514 atletas, de 21 países, que competem em oito modalidades.

Portugal está representado por 48 atletas, que competem em seis modalidades: atletismo, basquetebol 4x4, futsal, judo, natação e ténis de mesa.