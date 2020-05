Coronavírus: Locais das provas do desporto escolar mantêm-se para 2020/2021

Os locais de realização das provas de desporto escolar do ano letivo 2019/20, suspensas devido à pandemia de covid-19, vão manter-se no ano letivo de 2020/2021, anunciou este sábado o Ministério da Educação.

Em comunicado, o ministério explica que esta informação já foi comunicada "aos municípios em causa, que se congratularam com o facto de continuarem a poder ser o palco destes eventos desportivos que juntam milhares de alunos-atletas".

O novo calendário dos seis eventos será "anunciado nas datas habituais" ao lado de "todo o plano de eventos e atividades do desporto escolar para 2020/21", mas está garantido que as competições irão decorrer "em datas aproximadas às previstas para este ano".

Assim, Vagos, distrito de Aveiro, vai receber o 'Mega Sprinter Nacional', que estava marcado para o final de março, com cerca de 900 alunos e numa organização com a Federação Portuguesa de Atletismo.

Os Nacionais Escolares de Iniciados, que seriam disputados de 08 a 10 de maio, vão manter-se em Loulé, Faro, com participação prevista de cerca de dois mil alunos.

A Taça do Desporto Escolar segue em Melgaço, Viana do Castelo, com turmas de sétimo ano de todo o país a praticarem atletismo, andebol, basquetebol 3x3 e ténis de mesa, enquanto Oeiras, Lisboa, mantém a realização da Festa do Futebol Feminino, numa organização conjunta com a Federação Portuguesa de Futebol.

Viana do Castelo e Caminha vão acolher cerca de dois mil alunos nos Nacionais Escolares de Juvenis e nos Nacionais Escolares de Náuticas, enquanto Setúbal mantém a realização de um evento formativo para professores, a Semana Nacional de Formação.

