Festa do Desporto Escolar encheu os Barreiros

A tradicional Festa de Abertura do Desporto Escolar da Madeira realizou-se esta terça-feira à noite, no Estádio do Marítimo, nos Barreiros. Um espetáculo de luz, cor e movimento, que reuniu cerca de 7.500 participantes de 156 instituíções, na sua maioria de escolas da Madeira.





O tema da festa, que se repete anualmente por esta altura, foram os 600 anos da Descoberta da Madeira, que se assinalam este ano. A cerimónia contou com a presença de dois mil figurantes.