Final da Taça de Desporto Escolar do próximo ano marcada para Melgaço

O ministro da Educação, Desporto e Juventude informou esta segunda-feira que a final da Taça de Desporto Escolar de 2020 vai decorrer em Melgaço, distrito de Viana do Castelo, estimando a presença de 1.000 estudantes e mais de 100 professores."É algo importante também o território de Melgaço para a Escola de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), mas também com o Centro de Estágios absolutamente fantástico que tem condições únicas para receber eventos como este", afirmou Tiago Brandão Rodrigues.O governante, que falava hoje em Viana do Castelo à margem da assinatura de um protocolo com o Sport Clube Vianense ao abrigo do Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas (PRID) 2019, adiantou que aquele evento desportivo "reunirá, na sua fase final, cerca de 1.000 alunos do 7ºano de escolaridade e mais de 100 professores"."Na fase final na Taça de Desporto Escolar os alunos competirão em atletismo, ténis de mesa, andebol e basquetebol", destacou realçando "a possibilidade daquele concelho "poder receber uma importante atividade do Desporto Escolar".Para Tiago Brandão Rodrigues, trata-se de "uma prova rainha do Desporto Escolar" que transformará Melgaço na "capital do Desporto Escolar durante um fim de semana com jovens de todo o país e com professores e treinadores de todo o país"."A verdade é que é tão longe ir de Melgaço a Lisboa como de Lisboa a Melgaço. Por isso também é uma oportunidade para que jovens de todo o país possam vir conhecer o Alto Minho e possam experimentar o que é o bem receber do Alto Minho", sustentou.O ministro da Educação, Desporto e Juventude assinou hoje com a direção do Sport Clube Vianense um protocolo no âmbito do PRID 2019 que vai assegurar um financiamento de 40 mil euros para obras de beneficiação dos vestiários e dos balneários do estádio Dr. José de Matos.Em junho, o Governo anunciou que o PRID vai ter um aumento de meio milhão de euros pelo terceiro ano consecutivo, com intuito de requalificar mais de 100 infraestruturas.Numa nota então enviada à comunicação social, destaca-se a subida significativa da verba, uma vez que em 2017 esteve fixada em um milhão de euros, em 2018 aumentou para 1,5 milhões e este ano ascendeu a dois.Este é terceiro ano consecutivo que mais de 100 infraestruturas serão requalificadas ao abrigo deste programa, que, para além dos dois milhões euros estipulados, pode ainda atingir os 7,5 milhões num investimento global.O PRID tem como objetivo promover a modernização e a reabilitação do parque desportivo dos clubes e associações de Portugal continental, que colocam os seus equipamentos ao serviço das populações."As três edições do PRID envolvem a reabilitação de cerca de três centenas de infraestruturas desportivas, num investimento global de 13,5 milhões de euros, financiando o Governo, através do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), mais de 4,5 milhões de euros", sintetizou o Executivo.