AAUAv e AEISCAP garantem lugar no Europeu Universitário disputado em casa

A cidade do Porto recebeu o Campeonato Nacional Universitário de Basquetebol 3x3 na antecâmara do Campeonato Europeu Universitário (CEU) que vai decorrer na mesma cidade. A Associação Académica da Universidade de Aveiro, em femininos e a Associação de Estudantes do ISCAP, em masculinos, garantiram já o lugar no Europeu que se vai disputar em casa.Em femininos, a Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), com Ana Ipinoza, Gabriela Ipinosa Raimundo, Susana Carvalheira e Ana Cavadas, venceram na final a Universidade do Porto, com Catarina Bonito, Catarina Lopes, Inês Braga e Sofia Almeida, por 21-15.A medalha de bronze foi conquistada também pela AAUAv, com Ana Luísa Quaresma, Mafalda Quaresma, Ana Granja e Rafaela Oliveira, que derrotou a Universidade Nova de Lisboa, que alinhou com Ana Jardim, Catarina Cardoso, Filipa Miranda e Sara Camacho, por 16-12.Em masculinos, Sérgio Marinho, Eduardo Samuco, Gustavo Teixeira e Hugo Pereira, com as cores da Associação de Estudantes do ISCAP, conquistaram o título nacional universitário, ao vencer na final a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), que alinhou com Luís Araújo, Edivino Miranda, Rafael Viana e Rodrigo Bobzien, por 19-15.O 3.º posto foi alcançado também pela AAUM, que venceu a NOVA por 15-11. Os medalhados de bronze da academia minhota foram João Noivo, Miguel Noivo, André Gomes e Pedro Rodrigues.Os vencedores deste Campeonato Nacional Universitário garantem assim presença no Campeonato Europeu Universitário que vai decorrer no Porto, entre os dias 31 de julho e 3 de agosto.O Campeonato Nacional Universitário de Basquetebol 3x3 decorreu no Estádio Universitário do Porto e contou com a organização local da Comissão Organizadora Local do CEU de Basquetebol 3x3, composta pela Universidade do Porto, pelo Politécnico do Porto e pela Federação Académica do Porto.