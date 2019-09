André Reis eleito presidente da FADU

André Reis, estudante no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa foi eleito presidente da Federação Académica do Desporto Universitário(FADU)para o biénio 2019-2021. Candidato pela lista A, obteve maioria absoluta e sucede a Daniel Monteiro no cargo."Queremos reforçar o número de estudantes do ensino superior comprática desportiva regular. O desporto informal é uma prioridade, para criar novos hábitos e reforçar o peso do desporto no dia-a-diados jovens. Trabalhar com as restantes federações desportivas nacionais é também prioritário, numa lógica de cooperação e convergência em torno de objetivos comuns para o desporto português’, disse o novo presidente, sem esquecer uma das mais recentes conquistas da federação a que agora preside."Vamos acompanhar com muita atenção a implementação do estatuto Estudante-Atleta, publicado em Diário da República em final de abril deste ano. Agora que foi dado um passo muito importante de valorização do desporto universitário e de promoção das carreirasduais, é preciso que todas as instituições de ensino superior efetivamente implementem este estatuto. Vamos estar atentos’, frisou.Antes de se candidatar à presidência da FADU, André Reis foi presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro durante dois mandatos, presidente do conselho fiscal da FADU (2015/2016) e representante dos estudantes do ensino superior no conselho consultivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) em 2014/2015.