Atletismo começa bem nas Universíadas

O atletismo português começou bem as Universíadas em Nápoles, com Evelise Veiga a apurar-se para a final do salto em comprimento, ao ser 2ª no seu grupo, com 6,36 metros, atrás da ucraniana Maryna Beck-Romanchuk (6,49 m). Já Cátia Azevedo (1ª na eliminatória de 400 m com 53,05 s) e Carlos Nascimento (2º na eliminatória dos 100 m com 10,39 s) apuraram-se para as meias-finais. Na natação, José Lopes foi 8º na final dos 800 metros.





No basquetebol feminino a Seleção sub-25 perdeu com a Austrália, por 56-49, nas meias-finais e vai lutar amanhã pelo bronze, defrontando o Japão que perdeu diante dos EUA (89-84).No voleibol masculino, Portugal venceu por 3-0 (25-22, 25-18 e 25-18) a China e subiu à vice-liderança da Pool B.