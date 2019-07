Campeonato Europeu Universitário de futsal decorre esta semana em Braga

Decorre esta terça-feira a cerimónia de abertura do Campeonato Europeu Universitário de futsal. A competição terá lugar em Braga e vai terminar no dia 23 de julho (terça-feira da próxima semana).Está previsto que as delegações comecem a concentrar-se a partir das 18 horas junto ao Arco da Porta Nova.Este é o terceiro campeonato universitário de Futsal organizado nas instalações da Universidade do Minho, sendo o primeiro europeu, depois dos mundiais de 1998 e 2012.A Universidade do Minho, como anfitriã do evento, estará a competir na vertente masculina e feminina. As outras universidades portuguesas em competição, são a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico de Leiria no masculino e a Universidade do Porto e a Universidade de Évora no feminino.