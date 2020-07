Covid-19: Várias universidades dos EUA cancelam competições desportivas até 2021

Oito das mais importantes universidades dos Estados Unidos decidiram cancelar as competições desportivas agendadas para este ano, devido à pandemia de covid-19, anunciou esta quinta-feira a Ivy League, organismo que junta vários estabelecimentos de ensino.

"Somos incapazes de manter o ambiente propício, que responda a todos os critérios de segurança, para as competições desportivas entre universidades", refere um comunicado subscrito pelos reitores das oito universidades.

A decisão da Ivy-League poderá influenciar outras universidades que competem nos campeonatos universitários, uma das vias de acesso às ligas profissionais de basquetebol, hóquei no gelo e futebol americano.

Devido à pandemia de covid-19, que nos Estados Unidos já causou mais de 132.000 mortos, muitas universidades adotaram o sistema de ensino à distância, o que impossibilita os treinos de conjunto e as competições.

"As medidas em vigor impedem os treinos e as provas, pelo menos até final do semestre, em dezembro", afirmou o diretor executivo da Ivy-League.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 545 mil mortos, incluindo 1.631 em Portugal.