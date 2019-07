Evelise Veiga conquista prata no salto em comprimento das Universíadas

A portuguesa Evelise Veiga conquistou hoje uma medalha de prata na final de salto em comprimento das Universíadas de Nápoles, com um salto de 6,61 metros, igualando o recorde pessoal.





A atleta lusa ficou atrás apenas da ucraniana Marina Bekh-Romanchuk, campeã com um salto de 6,84 metros, e à frente da romena Florentina Iusco, medalha de bronze com 6,55.É a primeira medalha para Portugal na 30.ª Universíada, que já teve, no entanto, vários recordes nacionais melhorados, sobretudo na natação, além de Cátia Azevedo, que hoje conseguiu fixar a nova marca nos 400 metros nos 51,62 segundos, marca que é mínimo para os Mundiais de setembro, em Doha.