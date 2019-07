Evelise Veiga conquista segunda medalha de prata nas Universíadas

A portuguesa Evelise Veiga conquistou esta sexta-feira a sua segunda medalha de prata nas Universíadas, ao ser segunda classificada no triplo salto, resultado igual ao que tinha conseguido no salto em comprimento.Em Nápoles, Evelise Veiga, que liderou a prova nos primeiros saltos, com uma marca de 13,81 metros, apenas foi batida pela ucraniana Olha Korsun, que saltou a 13,90, melhorando o seu recorde pessoal.Na terceira posição ficou a eslovena Neja Filipic, com 13,73, enquanto a outra portuguesa presente na final, Ana Oliveira, foi 12.ª, com 13,02.Esta foi a quarta medalha conseguida por Portugal nesta edição das Universíadas, com os bronzes da seleção feminina de basquetebol e de Júlio Ferreira no taekwondo a juntarem-se às duas pratas de Evelise Veiga.