Júlio Ferreira conquista terceira medalha para Portugal nas Universíadas de Nápoles

O atleta português Júlio Ferreira conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze em Taekwondo nas Universíadas de Nápoles, após perder na meia-final com o iraniano Amirmohammad Bakhshikalhori.Depois da compatriota Evelise Veiga ter conseguido a prata na final de salto em comprimento, com uma marca de 6,61 metros, e da equipa de basquetebol feminino ter alcançado o bronze ao vencer o Japão (76-59), o atleta do Sporting de Braga não desiludiu, apesar da derrota por 9-3, em três rounds, que o afastou da final.O campeão europeu da modalidade na Suíça, em 2016, e medalha de bronze nos Jogos Europeus, em Baku2015, não escondeu a felicidade de ter subido ao pódio em Itália."Vinha de umas provas que não tinham corrido tão bem e na Universíada de Taipé fiquei às portas do pódio. Conseguir agora esta medalha é inexplicável. É daquelas metas que traçamos, que queremos alcançar, mas que ao mesmo tempo tudo parece estar contra isso e, desta vez, consegui", resumiu.