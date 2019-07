Portugal conquista medalha de bronze no basquetebol feminino da Universíada

A equipa portuguesa de basquetebol feminino conquistou esta quarta-feira a medalha de bronze na 30.ª Universíada, a decorrer em Nápoles, ao bater o Japão por 76-59 no jogo de atribuição do último lugar do pódio.





Depois de um empate a 58 pontos no tempo regulamentar, o prolongamento acabou por favorecer as lusas, que só concederam um ponto às adversárias, conquistando a segunda medalha na Universíada para a representação portuguesa.Depois da prata de Evelise Veiga na terça-feira, no salto em comprimento, o bronze significa também a equipa ser "a melhor equipa da Europa", destacou a capitã, Inês Viana, citada em comunicado no dia em que faz 25 anos.