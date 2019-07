Segundo dia da Universíada de Verão teve nova vitória no basquetebol e recordes pessoais na natação

No segundo dia de competição na Universíada de Verão Nápoles 2019 entraram em cena os atletas-estudantes da natação, esgrima, judo e basquetebol. Destaque para as prestações de Ana Rodrigues e Francisco Quintas que bateram os recordes pessoais e para a equipa feminina de basquetebol, que bateu a Roménia e continua invencível no grupo B.Na natação, José Lopes foi 2.º classificado da série nos 400 metros livres, com um tempo de 3:55.76, tendo ficado na 21.º posição da classificação geral. Também a competir na manhã desta quinta-feira, na Piscina Scandone, esteve Francisco Santos, 2.º classificado da série nos 100 metros costas, com 55:62 e um 19.º lugar na ordenação final da disciplina. Alexandre Amorim foi 8.º da série nos 100 metros bruços com 1:04.00 (44.º na classificação geral) e Rita Frischknecht foi 7ª da série nos 200 metros costas com 2:16.88 (17.º na classificação geral). Batendo os recordes pessoais, Ana Rodrigues, 3.ª da série nos 50 metros mariposa (27:54) e 23.ª na classificação geral, e Francisco Quintas, 2.º da série nos 100m bruços com 1:01.84 (20.º na classificação geral), acabaram com nota positiva o desempenho na prova.Em Mostra D’Oltremare, Pedro Silva (+90kg) e Guilherme Salvador (-90kg) estrearam-se com derrotas, ambas por ippon, frente ao romeno Mircea Alexandru Croitoru e ao alemão Falk Petersilka, respetivamente, não tendo entrado nas repescagens. Ambos voltam a competir no domingo, desta feita por equipas.Em Salerno, Portugal esteve representado por Nicolás Matias na esgrima. O português do sabre venceu quatro dos seis duelos e passou a fase de poules com quatro vitórias e duas derrotas. Na fase de eliminação direta perdeu 15-9 com o russo Artem Tselyshev.A equipa feminina de basquetebol mostrou superioridade no Palajacazzi, em Caserta, frente à equipa da Roménia ao vencer por 69-32 e segue para o jogo com a Rússia (esta sexta-feira, às 12 horas de Portugal) com duas vitórias consecutivas.Quinta-feira chegou a Nápoles a comitiva de taekwondo, composta por oitos estudantes-atletas e dois treinadores, Joaquim Peixoto e Sérgio Ramos. O grupo, que tem como treinadores Joaquim Peixoto e Sérgio Ramos, seguiu para Caserta, onde compete decorre a competição da modalidade.No terceiro dia de competição são chamados a representar Portugal pela primeira vez nesta universíada as modalidades de ténis e voleibol. Esgrima, natação, ginástica artística, basquetebol e judo.