Seleção feminina de basquetebol avança para as 'meias' e José Lopes bate recorde nos 800 m livres

A Seleção Nacional Universitária de basquetebol feminino venceu a República Checa por 60-44 e seguiu para as meias-finais da competição, feito inédito da modalidade numa Universíada. No jogo destacaram-se Laura Ferreira com 24 pontos, sete ressaltos, seis roubos de bola e três assistências, e ainda Maria Kostourkova, segunda melhor marcadora, com nove pontos e oito ressaltos. A equipa defrontará agora a Austrália, medalha de ouro na Universíada de Verão Taipé em 2017.





O dia também correu bem aos portugueses em prova na Piscina Scandone de Nápoles. José Lopes bateu o recorde nacional absoluto nos 800 m livres (o anterior era de Fernando Costa desde 2007 – 08:05.35), com 08:03.80 (foi 2.º da série e 8.º na classificação geral) e passou à final, que será transmitida amanhã na FISU TV, a partir das 17 horas em Portugal. Raquel Pereira qualificou-se para a meia-final dos 200 metros bruços, onde alcançou o 10.º lugar da geral com 2:29.41. Guilherme Dias foi 39.º nos 100m livres, com 51:35 (5.º da série).Na segunda-feira estarão a competição as modalidades de atletismo, ténis, natação, esgrima basquetebol e voleibol.