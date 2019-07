Universidade do Minho condecorada com a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, condecorou esta terça-feira a Universidade do Minho (UM) com a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo pelos serviços prestados em prol do desporto universitário.O ministro que tutela também o Desporto elogiou a aposta da universidade minhota no desporto, considerando que o seu complexo é também um "salão nobre" da UM."O estudo e o desporto não são duas caras concorrentes da mesma moeda, mas coincidentes, que constroem a cidadania que tem que ser responsável, sadia e ativa", afirmou o ministro, em Braga, após a entrega do galardão na cerimónia de encerramento do Europeu de Futsal Universitário.O responsável governativo, que destacou que a UM foi pioneira na criação do estatuto do estudante/atleta, frisou ainda que se celebrou "também a aposta forte numa carreira dual, em poder compatibilizar carreiras desportiva e académica".Nas instalações desportivas da UM são praticadas mais de 70 modalidades e realizam-se, todos os anos, aproximadamente 150 eventos desportivos de caráter competitivo, recreativo e cultural.Em 2013, a UM conquistou o título de melhor instituição do ensino superior europeia em desporto universitário atribuído pela Associação Europeia de Desporto Universitário (AEDU) e, na última década, conquistou quatro vezes o segundo lugar e uma vez a terceira posição nesta categoria.Em 2017, foi considerada pela AEDU a universidade mais ativa da Europa, no âmbito do Desporto Universitário.A UM conquistou, desde 2006, mais de 70 medalhas em campeonatos europeus universitários.O Europeu de Futsal Universitário, que decorreu em Braga nos últimos dias e que envolveu 28 equipas de 12 países, foi conquistado pelos espanhóis da Universidade de Málaga.A equipa masculina da Universidade do Minho ficou em terceiro lugar, a do Instituto Politécnico de Leiria em sexto e a da Universidade de Coimbra em 17.º.Na competição feminina, também ganha por uma universidade espanhola, de Múrcia, a Universidade do Minho, a única portuguesa em competição, foi eliminada nos quartos de final.