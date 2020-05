A controversa condição de Holyfield para voltar a enfrentar Mike Tyson

Começou por ser um rumor, ganhou contornos de notícia e agora parece ser cada vez mais uma certeza. O combate entre Mike Tyson, de 53 anos, e Evander Holyfield, de 57, pode mesmo estar perto de se tornar uma realidade uma vez que os dois antigos pugilistas estão já a negociar os contornos deste mítico reencontro. No entanto, uma das condições colocadas em cima da mesa por Holyfield - que no último combate entre os dois, em 1996, foi mordido numa orelha por Tyson - está a gerar polémica.





"Mike e eu falámos sobre isso e desde então os nossos agentes têm conversado. Ainda não chegámos a um acordo mas há pessoas importantes de diferentes países que querem que o façamos. A minha postura é 'se houver forma de o fazer, façamo-lo'. E nós, sendo quem somos, vamos fazer algo em grande", afirmou Holyfield ao 'The Sun' sublinhando que quer que seja um combate de exibição, sem vencedor."Não quero que ninguém decida se há ou não vencedor ou que se defina por KO. Deve ser uma exibição. Sinceramente, não queria regressar ao ringue porque sempre disse que quando me afastasse era de vez. Não estou à procura de KO e não faço mais de três rounds de três minutos. Vamos fazê-lo de forma adequada. Mas vou estar em boa forma. E se alguém pensa que me vai pegar, não pensem que não vou ripostar o golpe", sublinhou.Também Tyson aplaudiu esse possível regresso: "Seria genial para a caridade. Já me imaginam com ele de novo num ringue? Seria uma boa oma de ajudar muita gente", disse à TMZ sem se referir se aceita ou não a condição imposta por Holyfield.