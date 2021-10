A incrível conquista de Glover Teixeira: campeão do UFC aos 42 anos

Glover Teixeira é um dos nomes mais icónicos da história do UFC e este sábado, no UFC 267, deixou definitivamente a sua marca na organização. Aos 42 anos, o brasileiro mostrou que a idade é um posto e não uma condicionante, conseguindo tornar-se no mais velho de sempre a conquistar um cinturão de campeão, ao derrotar o polaco Jan Blachowicz, com uma submissão ao segundo assalto.





O brasileiro, que tem um registo de carreira de 33 vitórias e 7 derrotas, vinha de seis triunfos consecutivos, o último em outubro do ano passado, quando superou Thiago Santos, mas sempre em eventos secundários da organização. O último evento principal tinha sido em 2017, quando superou Jared Cannonier no UFC 208, o que parecia indicar uma carreira em declínio. A idade não perdoa...Ainda assim, esta madrugada não só foi campeão como deixou para trás um nome que seria em teoria bem mais favorito, já que recentemente, em março, havia superado o mediático Israel Adesanya e chegava aqui com duas defesas de título bem sucedidas. Isso de pouco chegou para Blachowicz. Glover Teixeira rapidamente assumiu o combate da luta e deu conta do recado como se fosse um jovem. E é... mas com 42 anos.Foi o culminar de uma carreira longa, de 20 anos, que agora teve finalmente o realizar do sonho. "É bom demais, um sonho de 20 anos de quando vi a primeira fita do Royce Gracie. Disse na altura: "Vou treinar para ser campeão mundial". Entrei na academia para ser campeão do UFC, foram 20 anos de batalha, tivemos altos e baixos e agora é isso aí", disse o brasileiro ao portal Combate, numa conversa na qual garantiu que não vai ficar por aqui: "Nem vejo a idade. Os outros falam de 42 anos, mas com 42 anos estou a sentir-me bem para caramba. É alimentar-me saudável, ter disciplina total. Se queres alguma coisa, tens de dar tudo de ti".