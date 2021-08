A incrível transformação de Hafþór Björnsson: menos 50 quilos e um físico impressionante

Conhecido pelo seu papel na série Guerra dos Tronos, mas também pela sua força bruta, que o levou a participar várias vezes em concursos de levantamento do peso e também vencer o prémio de Homem mais forte do Mundo, o islandês Hafþór Júlíus Björnsson surpreendeu os seus fãs com a sua recente transformação física.





Passou de uma figura imponente, até monstruosa, para um gigante... musculado. As imagens acima mostram bem as diferenças, que são traduzidas também nos números que foram apresentados pelo ator e lutador islandês. São menos 50 quilos, conseguidos à base de muito treino e um corte radical nas calorias diárias: das 10 mil para 'apenas'... 4 mil."Estou muito contente com a minha forma física atual. Quando comecei esta jornada pesava 205 quilos. Agora estou nos 155. Sinto-me bem, saudável", declarou o islandês, que neste momento se prepara para um combate com Devon Larratt, isto depois da luta com Eddie Hall ter sido cancelada devido a uma lesão do seu oponente.