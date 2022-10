Academia Kolmachine e AXN White organizam gala solidária de apoio a mulheres com cancro da mama

Perante o facto de outubro ser o mês associado à prevenção do cancro da mama, a Academia Kolmachine e o AXN White uniram esforços para apoiar pessoas que estejam a lidar com a doença. Assim, no dia 22 de outubro, terá lugar, nas instalações da academia, a 'Gala Luta Rosa, Pensa Rosa', evento no qual todas as receitas reverterão para a Associação "Amigas do Peito".A prova de kickboxing contará com a presença apenas de atletas femininas (profissionais e amadoras) e será aberta ao público. Os bilhetes, disponíveis na academia e através do e-mail infokolmachine@gmail.com, têm o custo de 20 euros. Pedro Kol, treinador e fundador da Academia Kolmachine, não esconde o entusiasmo pela organização deste evento. "A luta corpo a corpo faz parte do nosso dia a dia, mas raramente nos lembramos de que há pessoas que travam batalhas contra elas mesmas, com doenças invisíveis. É por razões como esta que fazer parte ativa da 'Gala Luta Rosa, Pensa Rosa', com as nossas atletas, no feminino, é fundamental para alertar para o cancro da mama e o seu diagnóstico precoce. É dar corpo a uma causa que nunca é de mais falar, sobretudo nas diferentes gerações praticantes deste desporto", explicou.Por seu lado, Marta Trigoso, marketing manager dos canais AXN em Portugal, que têm transmitido vários programas associados à doença durante este mês, deu ênfase à responsabilidade que toda a sociedade tem no combate ao cancro da mama: "Atualmente, em Portugal, ainda há um certo estigma relativamente ao autodiagnóstico e à transmissão de conhecimento relativamente a como devemos realizá-lo em casa. No entanto, é inserir este gesto nas nossas rotinas que pode, um dia, salvar vidas. Por isso, toda a sociedade civil, empresas e marcas devem continuar a juntar-se a esta causa".