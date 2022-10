Anderson Silva e o combate com Jake Paul: «Não preciso do dinheiro»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É já no sábado que o brasileiro Anderson Silva regressa aos ringues. Depois de anos a fio a construir um tremendo legado no universo do MMA, o lutador vai agora alinhar num duelo de boxe frente ao antigo YouTuber Jake Paul.

Aos 27 anos, Silva destaca que vai embarcar nesta aventura por paixão: "Não preciso do dinheiro. As pessoas pensam que o dinheiro é importante, mas não é. Claro, vou ganhar algum com essa luta porque é o meu trabalho. Mas não faça algo só pelo dinheiro. Devemos trabalhar porque temos uma paixão."