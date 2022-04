André Fialho estreia-se a vencer no UFC e leva para casa bónus de performance da noite

O português André Fialho conseguiu esta madrugada a sua primeira vitória de carreira no UFC, ao derrotar logo no primeiro assalto o norte-americano Miguel Baeza num dos combates cabeça de cartaz do UFC Vegas 51. O triunfo do português surgiu já na fase final do assalto inicial, mercê de um série de golpes consecutivos que deixaram o norte-americano KO. Para lá do triunfo, o seu primeiro no principal campeonato do MMA, André Fialho leva para casa também os 50 mil dólares de bónus pela performance da noite.





"Apenas mais um dia no escritório, diria... Atingi-o muito forte. Como o meu treinador diz, sou muito técnico, só tinha de manter a compostura e fazer o que faço melhor", atirou o português em pleno octógono minutos depois da vitória, que por ter sido tão rápida fez Fialho desafiar Dana White a colocar-lhe já no caminho mais uma luta. "Dana, quero manter-me ativo, quero lutar. Não tenho lesões, dá-me uma luta". Por outro lado, o português aproveitou a chance para se 'oferecer' ao The Rock Project, a equipa de Dwayne Johnson no UFC.André Fialho, recorde-se, tinha-se estreado no UFC em janeiro, com uma derrota diante de Michel Pereira no UFC 270.