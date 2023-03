André Santos revalida título de campeão do Mundo: «É para isto que trabalhamos todos os dias»

André Santos voltou a sagrar-se campeão do Mundo de kickboxing Wako Pro em K1 (66.8kg), isto depois de ter batido o turco Emre Korkmaz no combate decisivo. O evento teve lugar no Pavilhão Municipal de Vilarinho do Bairro e permitiu ao atleta do Sporting revalidar o título após decisão unânime dos juízes (50-48).Apesar do equilíbrio inicial, André Santos 'disparou' nos últimos dois assaltos e voltou a festejar. Em declarações a, o jovem luso não escondeu a satisfação por mais esta conquista. "Foi um bom combate, muito bem disputado por ambas as partes. Penso que o público que esteve presente na arena gostou, os fãs do kickboxing gostaram e isso é o mais importante. O título ficou em casa e isso significa muito porque é para isto que trabalhamos todos os dias. Fico muito contente por ganhar mais um título para mim, para a minha família, para o meu clube e para o meu país. Agradeço ao promotor Paulo Santos e ao mestre Carlos Ramjanali por tornarem isto possível, é importante que tudo isto aconteça e que haja mais eventos destes em Portugal. Só assim é que o kickboxing português pode continuar a crescer e só assim é que podemos trazer estes grandes títulos para o nosso país", referiu.Recorde-se que André Santos havia conquistado o cinturão de campeão do Mundo Wako Pro K1 (66.8 kg) pela primeira vez em agosto do ano passado, superiorizando-se, na altura, ao italiano Luca Mameli.