Antigo campeão de boxe quer lutar com... Ronaldo: «Quem não gostaria de lhe dar uma chapada?»

Ricky Hatton, estrela do boxe inglês, decidiu colar-se a Cristiano Ronaldo para ter algum 'hype' mediático. E fê-lo com uma proposta extravagante - um combate contra o internacionaol português.

Apesar de já ter 45 anos, o antigo lutador garante que quer subir ao ringue contra o jogador e deixou uma provocação no ar, uma vez que é um fiel seguidor do Manchester City: "Ele jogava no Manchester United. Os adeptos do United adoram-no e ele é bem parecido, por isso quem não gostaria de lhe dar uma chapada?"

Hatton foi campeão mundial em duas categorias de peso e tem um impressionante registo de carreira, com 45 vitórias (32 por KO) e 3 derrotas.