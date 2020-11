As regras do combate Tyson vs Jones Jr: 8 assaltos, não há KO e pode-se fumar marijuana

Mike Tyson e Roy Jones Jr. defrontam-se esta madrugada, em Los Angeles, num combate que não será normalnormal. Além dos intervenientes terem mais de 50 anos, a Comissão Atlética da California, o organismo que regulamenta o duelo, estabeleceu as regras.





Os assaltos serão de 2 minutos porque a Comissão entende que 16 minutos é o tempo máximo que os pugilistas poderão estar em cima do ringue, devido à idade. Haverá 8 assaltos.Além disso, há controlo antidoping, mas esta semana ficou determinado que a marijuana é uma substância permitida, uma vez que não melhora o rendimento.1 - Vai disputar-se em 8 assaltos de dois minutos cada.2 - Os pugilistas vão usar luvas de 12 onças (56 gramas mais pesadas do que o normal).3 - Os pugilistas não usarão capacete.4 - Não haverá KO.5 - O combate pára se um dos pugilistas começar a sangrar.6 - Não haverá juizes a pontuar o combate, por isso não haverá vencedor. O World Boxing Council (WBC) irá virtualmente avaliar o duelo através de três lendas: Christy Martin, Vinny Pazienza e Chad Dawson. Assim sendo, o resultado não será vinculativo nem oficial e, no final, ambos receberão o cinturão de honra do WBC Frontline Battle.7 - Haverá controlos antidoping prévios e posteriores, mas a marijuana é permitida.