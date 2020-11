As curiosas regras para o combate entre Mike Tyson e Roy Jones Jr

É já este sábado que Mike Tyson enfrenta Roy Jones Jr., num combate de exibição com regras claras, atendendo também ao facto de ambos estarem na casa dos 50 anos.





Mike Tyson confessa: «A preparação foi difícil, tinha de perder 45 quilos»



A Comissão Atlética do Estado da Califórnia estabeleceu limites, como admitiu o diretor executivo Andy Foster ao MMA Fighting: "Vamos chamar combate de exibição. É isso mesmo. Quero que o público saiba disso, para que não depois não fiquem desapontados. É sobre entretenimento. Não se trata de competição.""Não há juízes oficiais. O WBC (Conselho Mundial de Boxe) vai ter alguns jurados convidados, mas não vai haver pontuação acumulativa. Nenhum será anunciado oficialmente como vencedor. As fichas não oficiais são apenas para entretenimento e isso é feito remotamente pela WBC. Não pela comissão, é apenas para fins de entretenimento", explicou Andy Foster.Além de não existir pontuação, nem vencedor oficial, há outras regras específicas para este combate: será disputado em oito rounds de apenas dois minutos cada e nenhum está obrigado a usar capacete de proteção.Mike Tyson e Roy Jones Jr. tiveram de realizar exames médicos e também de antidoping de forma a estarem autorizados a participar neste combate de exibição.Também o tamanho das luvas é diferente, serão maiores, e o combate será logo interrompido caso algum sofra um corte profundo.Ray Corona será o árbitro deste combate e terá a obrigação de parar de imediato caso "as coisas comecem a ficar quentes".Aos 54 anos, Mike Tyson prepara-se para voltar aos ringues frente a outro veterano, Roy Jones Jr de 51.