Atletas portugueses todos no ringue no terceiro dia do Mundial de Kickboxing

Com um percurso imaculado até ao momento no ringue, a comitiva portuguesa vai agora tentar dar continuidade ao bom momento que vive neste Campeonato do Mundo de Kickboxing. Nesse sentido, disputa-se, esta quarta-feira, os quartos-de-final da prova, fase em competirão todos os atletas lusos ainda no Mundial.





-11:24- Ricardo Hilário vs Timu Chuikov (Quirguistão)-12:00- Rita Novais vs Lille Helton (Estados Unidos da América)-12:12- Tiago Santos vs Orfan Sananzade (Ucrânia)-12:36- Catarina Jorge vs Feyzanur Azizoglu (Turquia)-13:24- André Santos vs Temirlan Bekmurzaev (Rússia)-14:12- Inês Casqueiro vs Daria Maksimova (Rúsisia)-16:12- Raúll Silva vs Miroslav Godza (República Checa)-16:24- Catarina Dias vs Amalie Anker-Johansson (Noruega)-17:36- Sofia Oliveira vs Katja Poyhonen (Finlândia)Além dos lutadores portugueses, Bassó Pires, atleta guineense que trabalha com a comitiva lusa, tem também combate marcado, no caso às 14h24, frente ao turco Yunus Emre Batan. Todas as horas apresentadas são referentes ao fuso horário italiano (mais uma hora do que em Portugal continental).