Bandeira portuguesa vai voltar a subir ao palco do UFC

Depois da recente presença do luso-angolano Manel Kapé (em dois UFC Fight Night realizados em fevereiro e março), e também do luso-caboverdiano Yorgan De Castro (presente em quatro eventos no último ano e meio), vai voltar a falar-se português num evento da principal organização das artes marciais mistas. Desta feita será por parte de Kris Moutinho, um lusodescendente que terá pela frente na madrugada de domingo, no UFC 264, o também norte-americano Sean O'Malley, num dos cinco combates do cartaz principal de um evento que terá como luta mais importante aquela que colocará frente a frente Dustin Poirier e Conor McGregor.





Presença regular nos últimos meses em eventos do Cage Fury FC e no CES, Moutinho nem estava previsto participar neste UFC 264, muito menos logo num combate do cartaz principal. A 'chamada' foi feita com dez dias de antecedência, para substituir Louis Smolka, que se retirou devido a lesão. Mesmo assim, à imprensa norte-americana, o lutador de raízes portuguesas não se mostra atemorizado. "Estou grato. Gosto de presentes, gosto de ter a chance de ir para o octógono e mostrar como sou e quem sou enquanto pessoa. Acho que o consigo derrotar, por isso por que não aproveitar esta chance?", disse o lutador, de 28 anos, ao portal 'mymmanews'.Kris Moutinho refira-se, vai competir em peso-galo, tendo até ao momento um registo de carreira de 9-4-0, contra os 13-1-0 de Sean O'Malley.