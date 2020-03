Bellator 241 adiado: Pedro Carvalho já não luta contra Patrício Pitbull

O Bellator 241 foi adiado devido à pandemia de Coronavírus. Uma garantia dada por Scott Coker, presidente da organização, que suspendeu o evento que teria lugar na madrugada de sexta-feira para sábado na Mohegan Sun Arena, em Uncasville, Connecticut (EUA).

"A saúde e segurança de todos os envolvidos são, e sempre serão, a nossa prioridade. Depois de monitorizar cuidadosamente o andamento do surto de Covid-19, o Bellator decidiu adiar o evento desta noite", escreveu Coker no Twitter.

"Gostaríamos de pedir desculpas a nossos atletas e fãs, mas sentimos que é a melhor decisão a ser tomada no momento", rematou.

Deste modo fica adiado o duelo do português Pedro Carvalho e o brasileiro Patrício Pitbull no torneio de pesos pena, numa altura em que o ambiente entre ambos estava mais quente do que nunca.

Carvalho regiu ao adiamento nas redes sociais: "É com enorme tristeza que anuncio que o show de hoje foi adiado por causa dos eventos atuais. Estou completamente arrasado, mas, ao mesmo tempo, mantendo o foco, porque mais cedo ou mais tarde receberei o que é meu. Não sei realmente o que mais posso dizer agora. Muito amor para todos vocês e permaneçam fortes."