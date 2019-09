Bellator: Pedro Carvalho brilha e já aponta ao cinturão

Ver esta publicação no Instagram Just give my belt!! #andnew Uma publicação partilhada por Pedro Carvalho (@pedrocarvalhomma) a 8 de Set, 2019 às 2:50 PDT

O português Pedro Carvalho continua a deixar marca no Bellator, tendo esta madrugada alcançado uma histórica vitória sobre Sam Sicilia, antigo lutador do UFC, que lhe valeu o acesso às meias-finais do Bellator Featherweight GP, uma espécie de campeonato que junta os melhores peso-pena do Bellator, num formato de 'mata-mata' até à decisão final.Esta noite, no SAP Center, em San José, o lutador português brilhou diante do norte-americano de 33 anos, vencendo por submissão ao segundo assalto, isto num combate no qual foi dominando de forma clara. Esta foi a sexta vitória consecutiva do lutador de Guimarães, a quarta desde que se juntou ao Bellator, um dos campeonatos de artes marciais mistas mais importantes do Mundo.Conseguida esta vitória, Pedro Carvalho fica a apenas duas vitórias de conseguir levantar o cinturão de campeão, mas também de embolsar uma impressionante quantia de um milhão de dólares. Algo que o próprio tem feito notar nas redes sociais, conforme se pode ver pela publicação abaixo.