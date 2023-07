Betclic associa-se ao UFC como parceiro oficial

Campeonato que cada vez mais espaço tem ganho em Portugal, muito por culpa da presença de três lutadores no elenco atual - André Fialho, Manel Kape e Jacqueline Cavalcant -, o UFC ganha mais uma ligação ao nosso país, com o anúncio da parceria com a Betclic. Com este acordo, a casa de apostas fica com o estatuto de ‘Parceiro Oficial de Apostas’ do campeonato para Portugal, França e Polónia.Esta aposta, que se verá já no UFC FIGHT NIGHT PARIS, com lugar na Accor Arena no próximo dia 2 de setembro em Paris, é destacada pelo Brand Manager da Betclic Portugal. "Estamos muito satisfeitos em ser o primeiro parceiro oficial de apostas do UFC em Portugal. O UFC continua a fazer coisas incríveis para desenvolver o MMA enquanto modalidade desportiva e está no centro da nossa missão continuar a promover e fazer parcerias com modalidades emergentes, procurando aumentar a paixão dos seus fãs. É por essa razão que, na base deste acordo de parceria, está o desejo de aumentar a experiência de interatividade durante os eventos do UFC", disse Miguel Domingues.