Boxe: Belfort arruma Holyfield no primeiro round

A antiga estrela do MMA Vítor Belfort venceu o veterano Evander Holyfield por TKO, num combate de exibição no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, em Miami.





O brasileiro só precisou de uma ronda para dominar o combate e não deu hipóteses ao norte-americano de 58 anos, que substituiu o compatriota Oscar De la Hoya que esteve infetado com Covid-19. De recordar que Holyfield pendurou as luvas há 10 anos e teve menos de uma semana para se preparar para o confronto. Donald Trump, antigo presidente norte-americano, foi o comentador de serviço deste combate.Nos restantes combates da noite, David Haye enfrentou Joe Fournier num combate de exibição de oito rondas, derrotando o compatriota britânico por decisão unânime. De seguida, o irlandês Jono Carroll precisou de 10 rondas para arrancar a vitória ao norte-americano Andy Vences, por decisão maioritária.Num confronto de titãs, o penúltimo combate da noite reuniu duas lendas vivas do MMA, Anderson Silva e Tito Ortiz. O brasileiro acabou por levar a melhor garantindo o triunfo por KO em menos de dois minutos, não dando hipóteses ao norte-americano.: Alexandre Martins