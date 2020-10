Boxe: Mayweather sempre foi excêntrico mas agora Ronaldo está metido ao barulho

Floyd Mayweather exibiu a extensa garagem recheada de carros excêntricos aos seus seguidores, num vídeo publicado no Instagram. Direcionado para os seus ‘haters’, o norte-americano mostrou as ‘bombas’ que tem na coleção e pediu ajuda para saber com que carro sairia naquela noite.





"Como é sexta-feira, talvez o Ferrari, mas qual Ferrari? Temos o número um, o número dois, o número três e o número quatro", declarou.Um Lamborghini, dois Bentleys, quatro Ferraris e cinco Rolls-Royces, Mayweather tem carros para todos os gostos. Quem não resistiu a comentar a publicação do pugilista foi Cristiano Ronaldo. "Mano, quero o Bugatti", escreveu o craque português. A questão é que Mayweather não mostra qualquer Bugatti no vídeo, poderá tratar-se de uma provocação do capitão da Seleção Nacional para com o seu amigo. Ronaldo não ficou sem resposta: "Cristiano, fica ligado. Há mais para chegar."Este é apenas mais um episódio protagonizado pelo excêntrico atleta multimilionário, que continua a exibir os seus bens materiais e monetários para todo o mundo e que tornou pública a sua admiração em gastar quantias extravagantes de dinheiro.O norte-americano confessou que só usa os pares de sapatos que tem por uma vez, deixando-os depois nos quartos de hotel em que fica para que o staff os recolha.Em 2013, Mayweather combateu com o mexicano Canelo Álvarez e faturou, com esse combate, uns impressionantes 40,8 milhões de dólares (34,5 milhões de euros), mas isto não é nada comparando com o dinheiro que o ‘The Money’ recebeu com o combate do ano ‘The Money Fight’ (Combate do Dinheiro) em 2017 contra o irlandês Conor McGregor. Foram 275 milhões de dólares! (232,54 milhões de euros), número que na altura bateu o que ganharam Cristiano Ronaldo, LeBron James e Lionel Messi, juntos, durante o ano todo (259 milhões de dólares), segundo a Forbes. Incrível.Cláudio Constantino