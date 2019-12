Boxe: Pedro Matos luta sábado pelo título Europeu WBO

O pugilista português Pedro Matos vai lutar pelo título europeu WBO (World Boxing Organization) de peso super-mosca no próximo sábado, em Londres, às 22h00. Para tentar conquistar este título inédito para o boxe nacional o atleta terá como adversário o britânico de origem afegã, Quaise Khademi.Número 109 mundial do ranking mundial da categoria, Khademi será um osso duro de roer para Pedro Matos, 253 do ranking mundial e número 1 do ranking português.A nível profissional, o pugilista luso de 32 anos, originário de Lisboa, conta com 7 vitórias em nove combates, um por KO. Isto depois de um percurso amador de 71 combates, 37 deles internacionais, presença em 3 campeonatos da Europa e 1 campeonato do Mundo.O combate terá lugar num palco mítico do boxe, com capacidade para 1200 pessoas, o Majestic York Hall, tendo sido inaugurado em 1929. O título europeu WBO é um importante título criado pela WBO tendo em vista promover campeões por regiões do globo com o objetivo de lhes dar a oportunidade de virem a disputar o Campeonato do Mundo de Boxe, atingindo assim um nível mundial na modalidade.