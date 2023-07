Boxe: Tyson Fury prepara combate frente a Ngannou com ajuda de estrela do MMA

Tyson Fury já está de olhos postos no impactante duelo que vai protagonizar com Francis Ngannou na Arábia Saudita, no mês de outubro. E para que nada falhe, o britânico vai preparar-se para este combate com a ajuda de Tom Aspinall, figura cimeira do universo do MMA.

"Falei com o Tyson e percebi que ele precisa de ajuda no treino, por isso vou estar ao lado dele. Já o ajudei noutros campos de treino e voltarei a fazê-lo", destacou Aspinall ao 'The Mirror'.