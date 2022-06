Boxeur sul-africano em coma induzido após situação surreal

O boxeur sul-africano Simiso Buthelezi encontra-se neste momento em coma induzido no Hospital King Edward VIII, em Durban, depois de ter protagonizado no sábado uma cena absolutamente surreal no combate com Siphesihle Mntungwa, válido pelo título de pesos leves da WBF All Africa.Tudo aconteceu no último de dez assaltos, quando depois de atacar o seu oponente - e tê-lo deixado encostado às cordas -, Buthelezi perdeu totalmente a noção de onde estava. Desorientado, o lutador seguiu os movimentos do árbitro e, segundos depois, desferiu um golpe... no ar. O árbitro percebeu o seu estado e travou desde logo a luta, pedindo de imediato a entrada da equipa médica em ringue. Transportado de imediato para o hospital, foi colocado nessa mesma noite em coma induzido, com os médicos a indicarem uma hemorragia cerebral como a causa da sua condição.O grande mistério neste momento para os médicos não é tanto a causa da desorientação visível no combate, mas sim perceber a causa da hemorragia cerebral, visto que nesta luta Buthelezi praticamente não foi golpeado na cabeça. O seu treinador assumiu após o combate que o lutador estava em perfeita condição antes da luta. Já a que a equipa médica neste momento suspeita que a lesão cerebral possa ser consequência de uma lesão antiga que se foi agravando aos poucos.