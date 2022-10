Campeã do Mundo de jiu-jitsu encontrou a maior fonte de rendimento: «Pago as minhas contas com o conteúdo adulto»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Talita Alencar (@talitaalencarbjj)

Talita Alencar começou aos quatro anos por fazer natação mas foi no jiu-jitsu que se tornou uma referência. A brasileira, de 32 anos, seis vezes campeã do Mundo na sua especialidade, garantiu que não abandonou o desporto mas que as principais receitas já não surgem do desporto."Eu pago as minhas contas com o conteúdo adulto. Se vivesse só do jiu-jitsu como fazia há cinco anos, faria 10 mil doláres (valor semelhante em euros) em cada viagem, incluindo a luta e conferências. Se comparar esse valor com uma semana de trabalho no FanTime [plataforma para adultos], ali [FanTime] ganho muito mais, vincou a lutadora que vive na Flórida, Estados Unidos, citada pelo portal 'UOL'.Talita Alencar não quer, ainda assim, desistir do desporto, dando conta do desejo de "explorar a beleza e a sexualidade" por "já estar com uma certa idade". "A minha mãe falou-me das 'fotos que eu estava a postar' e respondi: 'Mãe, estou a desbravar uma área que não tiveste oportunidade de fazer'. Eu não quero saber do preconceito de que as pessoas falam. Surgem piadinhas o tempo todo, mas não ligo porque crio uma série de oportunidades para a minha vida", esclareceu a praticante de arte marcial que ainda quer atuar no UFC.