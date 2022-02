Campeão do UFC 'avisa' Zouma: «Se és tão forte, tenta pontapear-me a mim!»

If you are so tough mother****er, @KurtZouma, try to kick me.

What a piece of shit. No tolerance for animal cruelty. — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) February 8, 2022

A lamentável situação em que Kurt Zouma se viu envolvido, ao aparecer nas redes sociais a pontapear e maltratar os seus gatos, chegou também ao conhecimento dos mais importantes lutadores do UFC, que naturalmente aproveitaram para condenar o gesto do defesa do West Ham. Foi o caso do polaco Jan Blachowicz, que até ao passado mês de outubro era o campeão de peso meio-pesado - deteve esse cinturão entre setembro de 2020 e 30 de outubro de 2021."Se és assim tão forte filho da p..., @KurtZouma, tenta pontapear-me a mim. Que pedaço de merda. Não há tolerância para a crueldade animal", escreveu o polaco de 38 anos, que curiosamente terá mais ou menos a mesma compleição física que o defesa do West Ham. A diferença estará mais na capacidade atlética para as artes marciais...