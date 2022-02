Campeão olímpico ucraniano faz apelo aos "irmãos russos": «Não deixem os vossos filhos entrarem no nosso país»

Aleksandr Usyk é ucraniano e o atual campeão do Mundo de pesos pesados depois de em setembro ter derrotado o britânico Anthony Joshua, ampliando para 19 combates vitoriosos na carreira, num pecúlio sem qualquer derrota. O pugilista natural de Kiev fez um apelo emocionado através do Instagram, em particular aos "irmãos russos"."O meu nome é Aleksandr Usyk. Gostaria de me dirigir às pessoas da Rússia. Se nos considerarmos irmãos, ortodoxos, não deixem os vossos filhos partirem para o nosso país, não combatam connosco. Também falo para o presidente Vladimir Putin. Tu podes parar esta guerra. Por favor, sente-se e negoceie connosco sem reivindicações. Os nossos filhos, esposas, avós estão escondidos nas caves... Estamos aqui no nosso país, não podemos fazer a coisa de outra maneira - estamos a defender-nos... Parem! Parem com esta guerra", frisou, de forma eloquente, o lutador de 35 anos que também foi campeão olímpico em Londres'2012.