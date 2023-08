Carlos Prates destrói adversário e Dana White elogia: «Fez-me lembrar o Anderson Silva»

Carlos Prates não é, definitivamente, o nome mais popular do universo das Artes Marciais Mistas. Contudo, depois do brilharete do lutador brasileiro no UFC, tudo está a mudar no que diz respeito a projeção e mediatismo.

Prates alinhou no 'Contender Series' da organização norte-americana e 'cilindrou' o norte-americano Mitch Ramirez, que nunca tinha perdido na carreira. Venceu por KO e no final do duelo foi comparado a Anderson Silva pelo líder máximo - Dana White. Um feito ao alcance de poucos...

"Acabei de dizer que preciso de mais brasileiros. Que lutador... Suave. Calmo. Violento. Combinações absolutamente selvagens. No primeiro round acertou 70 por cento dos golpes, quando a média do UFC é de 44 por cento. E voltou para o segundo round ainda melhor e acabou com a luta. Esse miúdo tem um registo de 17-6 aos 30 anos de idade", iniciou White.

"Pode lutar com qualquer um. Da forma como lutou esta noite, fez-me lembrar o Anderson Silva dos tempos antigos. Esse tipo tem lugar no UFC de certeza absoluta", rematou sobre o brasileiro.