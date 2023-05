Com 7 dólares na conta e a dormir no sofá do ginásio: a história de superação de Themba Gorimbo no UFC

View this post on Instagram A post shared by Themba T L Gorimbo (@thembagorimbo_mma)

Este sábado, no mesmo evento no qual André Fialho lutou e perdeu diante de Joaquin Buckley, pode muito bem ter nascido uma nova estrela no mundo do UFC. Pelo menos se formos a julgar pela incrível história de superação. Falamos de Themba T L Gorimbo, um lutador de 32 anos natural do Zimbabué. A sua história prévia já era incrível, visto ter chegado aos Estados Unidos na sequência de uma infância na qual passou por dificuldades extremas - depois dos seus pais perderem a vida quando era uma criança -, que o levaram mesmo a traficar diamantes para sobreviver.O MMA tornou-se a sua via de escape. Foi na modalidade que ganhou nova vida e também uma oportunidade de viver outra realidade. E este sábado chegou o momento que há muito esperava, com o primeiro triunfo no UFC, a organização que o acolheu no início do ano. Fê-lo diante de Takashi Sato, numa decisão unânime. Mas não se pense que o facto de estar ligado ao UFC lhe deu uma vida de luxo. Antes pelo contrário.Segundo revelou o próprio lutador, à hora do combate a sua conta bancária tinha apenas... 7,49 dólares. Qualquer coisa como 6,97 euros ao câmbio atual. "Estava sem dinheiro. Vim para os Estados Unidos há sete semanas sem dinheiro. Só tinha dinheiro suficiente para voar, para ir do aeroporto para o ginásio. Fiquei no ginásio [a dormir], um amigo meu enviou-me 200 dólares. Tem sido uma verdadeira montanha russa. Não tinha dinheiro e se olharem à minha conta, tenho uns 7 dólares. Nem sei quanto vou receber, mas aquilo em que estava focado era na vitória, pois o dinheiro é apenas o resultado desse mesmo triunfo", explicou o lutador, após o triunfo sobre Sato.A falta de dinheiro fê-lo dormir no sofá do MMA Masters, um ginásio em Miami, e ter de sobreviver em termos alimentares com as ofertas de outros colegas lutadores e ainda com as refeições providenciadas pelo próprio UFC. Gorimbo assume que sem isso "a história seria bem diferente". Mas agora que teve a sua chance (e a primeira vitória) o foco é claro. "Vou partir à conquista do cinturão", atirou o lutador de 32 anos, que compete em peso meio-médio, a mesma categoria de André Fialho.Gorimbo, refira-se, tem um registo de carreira de 11 vitórias e 4 derrotas, sendo que no UFC conta agora com 1-1. O seu primeiro combate tinha sido em fevereiro, na altura perdendo com A.J. Fletcher.