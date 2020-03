Combate à Covid-19: Floyd Mayweather desafiado a doar um dólar... por cada flexão

A onda de solidariedade na luta contra o novo coronavírus cresce diariamente e Floyd Mayweather foi desafiado a entrar numa competição de flexões com o objetivo de angariar fundos para combater a pandemia. O autor da proposta? O seu eterno rival Oscar De La Hoya. Numa entrevista ao ‘TMZ Sports’, De La Hoya apelou ao excêntrico ex-pugilista para usar a sua visibilidade de modo a promover uma massiva doação de dinheiro para ajudar as vítimas da crise financeira gerada pela pandemia.





"Vamos desafiar nossos representantes, amigos, lideres de empresas, politicos, donos de equipas. OS hospitais precisam de equipamentos, máscaras, luvas. Não vamos apenas desafiar as pessoas para fazerem flexões, vamos transformar cada flexão num dólar. Se fizeres cinco flexões, doas cinco dólares. Se fizeres dez flexões, doas dez dólares. Imagina milhões e milhões de pessoas a entrarem nesse jogo. Podemos ajudar muito, muitas pessoas, especialmente as pessoas que estão a ajudar-nos por esses hospitais fora. Não é preciso doarmos quantias loucas, mas podemos criar consciência para que os Estados Unidos também comecem a doar dinheiro", afirmou o ‘golden boy’, como era conhecido no mundo do boxe, ele que doou 200 mil libras (cerca de 230 mil euros) na semana passada.Este desafio surge dias depois de‘Money man’ e De La Hoya sempre tiveram uma relação controversa, dentro e fora dos ringues. Em 2007, Floyd venceu o compatriota num combate muito dividido, mas as picardias fora do boxe sempre foram constantes. Ainda assim, pode ser que todas quezílias sejam enterradas nesta batalha para travar a pandemia.