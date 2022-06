Combate de Manel Kape sai do cartaz do UFC 275 e André Fialho entra no 'main card'

View this post on Instagram A post shared by ???·???? Manel StarBoy Kape (@manelkape)

Ainda não vai ser desta que Manel Kapé voltará a combater no UFC. Depois de em abril ter visto a sua luta no UFC Vegas 52 ser cancelada devido a um resultado adverso num controlo antidoping, o luso angolano tinha regresso marcado para este sábado, no UFC 275, mas um problema de saúde do seu opositor, o brasileiro Rogerio Bontorin, ditou o cancelamento. Em causa, segundo revelou o próprio Kapé, estiveram complicações no processo de corte de peso, que levaram mesmo o lutador brasileiro ao hospital.Na sua mensagem, o português deseja as melhoras ao oponente e "uma recuperação saudável" e assume-se faminto por voltar a combater. "Estou faminto de luta, estou fisicamente bem, mentalmente sempre a 100% não vejo a hora de botar o meu corpo para trabalhar. Mantenham-se otimistas", escreveu Manel Kapé.Com a saída de cena desta luta, no 'main card' do evento de Singapura vai entrar, curiosamente, o outro combate do português com um lutador português. André Fialho, que este ano vai para a sua quarta luta do ano, a terceira em menos de dois meses, terá pela frente Jake Matthews, um australiano de 27 anos. A luta do português será uma das primeiras do cartaz principal, contando com transmissão televisiva na SportTV pelas 3 da manhã da madrugada de sábado para domingo.