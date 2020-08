Como Evander Holyfield delapidou 222 milhões: até foi despejado da sua mansão de 109 divisões

O pugilista norte-americano Evander Holyfield prepara, aos 57 anos, o seu regresso aos ringues, depois de uma carreira prodigiosa, em que se sagrou campeão do Mundo de pesos pesados e ganhou muito dinheiro. Só que, uma série de mais investimentos fizeram-no a sua fortuna, que chegou a ser avaliada em 222 milhões de euros.





O jornal britânico 'The Sun' conta que Holyfield teve de se desfazer de uma editora discográfica, a 'Real Deal Records', o que lhe custou 2,5 milhões de euros, e que só numa cadeira de restaurantes perdeu outros 8 milhões.Em 2008 a situação financeira do antigo pugilista era tão má que acabou por ser despejado da sua própria mansão, em Atlanta, uma casa com 109 divisões. Não pagou a hipoteca de mais de 11 milhões e o imóvel acabou por ser vendido por 6,3 milhões ao rapper Rick Ross.Atualmente Holyfield vive num apartamento com dois quartos. Tem muitos gastos com os seus 11 filhos, de 6 mulheres diferentes.Como único rendimento tem cerca de 83 mil euros mensais que cobra por aparições públicas. Já passou por melhores dias o homem que foi vítima da célebre dentada de Mike Tyson...