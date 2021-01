Revelada a dieta que permitiu a Conor McGregor atingir a "melhor forma de sempre"

Dentro de duas semanas, em Abu Dhabi, Conor McGregor vai regressar aos octógonos para defrontar Dustin Poirer, num combate no qual, garante quem lhe está próximo, irá aparecer na "melhor forma de sempre". E para tal não foi apenas necessário treinar bem, mas sim conjugar todos os fatores, como por exemplo uma boa alimentação.





E aí, com a ajuda de uma equipa totalmente dedicada ao tema, o irlandês não falha num ponto, até porque em comparação com o combate de há um ano, diante de Donald Cerrone, McGregor tem de passar das 170 libras de limite de peso (77 quilos) para as 155 (70). Um corte de peso que se consegue através de uma dieta seguida na perfeição, à grama mesmo...Essencial para essa tarefa é o nutricionista Tristin Kennedy, que trabalha com o irlandês há dois anos. "O meu trabalho é diário. Claro que tenho tempo livre, mas tenho de tratar dos planos de nutrição diários, o guia de suplementação, cozinhar, estar em todos os treinos, observar, tirar notas... Quanto mais notas tirar, melhor. Se tiver de cozinhar, cozinho. Estamos sempre em contacto, pois quanto melhor conheceres os teus atletas, melhores serão os resultados e o programa que lhes darás. E é isso que vês quando analisas a sua composição corporal e a performance no treino", declarou, à ESPN."Presto atenção a tudo o que o Conor coloca no corpo à grama. Desde os macronutrientes - proteína, gordura e hidratos de carbono - aos micronutrientes - quando falamos de nutrientes específicos, como a Vitamina A, B, tudo... Temos tudo documentado e prestamos atenção a todos os detalhes. À grama. O número de calorias pode mudar de dia para dia. Não vou dar-vos dados específicos de calorias e macros, pois é algo pessoal. Mas repito: é algo que varia de forma diária", frisou o especialista.Mas, então, como é normalmente um dia na dieta de Conor McGregor? Sem rodeios, Tristin Kennedy levantou um pouco da ponta do véu. "A dieta dele consiste em fontes magras de proteína, como frango, peixe, salmão, carne de vaca e bifes. Hidratos de carbono complexos de boa qualidade. E bons micro elementos, como os seus temperos, etc. Tudo isto é englobado na dieta num todo. Temos uma dieta equilibrada, desde múltiplas fontes de proteína, mas também de hidratos de carbono. E essa é a chave. Por outra altura vê-se muita gente falar em que se deve focar numa ou duas refeições. Mas a chave é garantir os nutrientes em todas. E é isso que nós fazemos".: aveia com ovos e vegetais salteados: fruta e uma salada com mel orgânico: peito de frango com arroz e espargos: batido de proteína com manteiga de noz: ensopado de borrego irlandês com batatas: bolas proteícas de chocolate e um chá orgânicoA ingestão calórica, conforme Kennedy referiu, varia de dia para dia, mas também em função da fase específica de preparação. Nesta fase, por exemplo, começa a entrar-se no campo do corte até ao momento da pesagem. "Não posso dizer o peso em que ele está. Neste momento estamos nas semanas finais e vamos começar a reduzir gradualmente. Não tem sido nada muito drástico, pois temos de garantir que ele continua a ter energia, garantir que continua a render nos treinos. Não queremos tornar esses treinos em algo limitado a restrição calórica, para depois o atleta não render. Tem a ver com o equilíbrio entre energia e perda de peso. Há uma linha muito ténue", adverte o nutricionista, que por outro lado enalteceu a qualidade do estágio realizado no Algarve há algumas semanas.