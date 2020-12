Conor McGregor: «Nada a declarar exceto a minha genialidade»

Conor McGregor foi desafiado esta semana pelo youtuber Paul Jake para um combate. O lutador irlandês, que escolheu o Algarve como destino para fazer parte da sua preparação tendo em vista o regresso ao UFC em janeiro, ignorou a 'proposta', ao contrário de Dana White, presidente do UFC, que rejeitou totalmente tal ideia.



No entanto, uma publicação no Instgaram de McGregor está a ser apontada como dirigida a Paul Jake.



"Nada a declarar a não ser a minha genialidade", pode ler-se na legenda da publicação que fez com várias fotos no aeroporto de Faro.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

















Conor McGregor prepara regresso ao UFC no Algarve