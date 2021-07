Conor McGregor só deve voltar em 2022: irlandês com longa suspensão médica

Conor McGregor assisca-se a não voltar aos combates até 2022, isto caso não tenha autorização médica para tal. De acordo com a lista das suspensões médicas esta terça-feira divulgada pelos portais especializados, o lutador irlandês "tem de receber autorização por parte de um médico ortopédico devido à fratura da perna ou não poderá competir antes de 7 de janeiro".





Um período longo, é certo, mas que acaba por ser algo natural, até porque o Notorious enfrenta uma longa paragem obrigatória por conta da fratura que sofreu no combate com Dustin Poirier. Por outro lado, mesmo que receba autorização entretanto, McGregor só poderia voltar a competir a partir de 25 de agosto, sendo que está proibido de treinar antes de 10 de agosto.Um dado curioso desta lista de suspensões médicas acaba por ser o registo que sai do combate entre Sean O’Malley e Kris Moutinho. O norte-americano massacrou o lusodescendente, acertou-lhe uns incríveis 230 golpes (170 deles no rosto), mas acabou por ser o vencedor a... sair pior.De acordo com a ficha de suspensões, Sean O’Malley terá de ser observado para descartar fraturas nas duas mãos, mas também na tíbia esquerda e pé direito. Caso contrário (se não receber luz verde de um médico ortopédico) só poderá voltar a competir a 7 de janeiro. Relativamente a Moutinho, está impedido de treinar até 25 de agosto e de competir até 9 de setembro.