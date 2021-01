Conor McGregor: «Tenho de voltar, não posso ficar com esta sensação»

A surpreendente derrota de Conor McGregor às mãos do norte-americano Dustin Poirier no combate de UFC deste domingo até acabou por ser bem aceite pelo lutador irlandês, que garantiu o regresso ao octógono.





"Agora tenho de voltar, não posso ficar com esta sensação", disse o lutador de 32 anos, que depois de 27 combates sofreu o primeiro TKO da carreira."Não estava tão confortável como devia estar, senti o facto de ter estado inativo. Quero voltar a estar ativo neste negócio e ser o melhor", acrescentou.McGregor reconheceu a superioridade do adversário. "Aquele pontapé na minha canela foi muito bom. A minha perna ficou morta depois desse golpe. Muito bem, Dustin. Agora vou para casa com os meus filhos descansar um pouco."