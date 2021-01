Cristiano Ronaldo defende Andy Ruiz: «Os meus amigos gozavam com ele...»

Cristiano Ronaldo nunca escondeu a sua admiração pelos desportos de combate, sendo bastante conhecida a sua amizade com alguns dos maiores nomes tanto do MMA, como Conor McGregor ou Khabib Nurmagomedov, ou do boxe, como Anthony Joshua. Ora, foi precisamente sobre boxe que falou no documentário do DAZN, intitulado de 'Parallel Worlds: Ronaldo x GGG', onde aproveitou para defender Andy Ruiz das críticas de que é alvo.





Tudo isto por causa do facto do mexicano, um dos nomes mais fortes do mundo do boxe, se destacar pelo seu físico nada condizente com o de outras figuras da modalidade, como o próprio Anthony Joshua, um lutador ao qual já ganhou (em junho de 2019) e perante o qual também já perdeu (em dezembro do mesmo ano)."O Joshua é dos melhores, mas o Ruiz também é bom. É isso que falava com os meus amigos, porque eles gozavam e diziam-me para ver o corpo gordo do Ruiz. E eu dizia-lhes 'oiçam, o corpo não importa. O que importa é a preparação'", atirou o português.E a verdade é que, depois da última derrota diante de Anthony Joshua, há mais de um ano, Andy Ruiz entrou na linha e segundo os relatos da imprensa do seu país já perdeu nove quilos desde que se juntou à equipa de Canelo Álvarez. O objetivo é voltar aos ringues na sua melhor forma de sempre, de forma a colocar no passado esse desaire o segundo numa carreira na qual totaliza 33 triunfos.